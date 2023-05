Kopiert Kylie Jenner nun etwa den Style von Sofia Richie?

Lässt sich Kylie Jenner (25) etwa von Sofia Richie (24) inspirieren? Die jüngste Schwester von Kim Kardashian (42) und die Tochter von Lionel Richie (73) waren mal beste Freundinnen, als letztere noch mit Scott Disick (40) bis 2020 zusammen gewesen war. Spätestens seit ihrer Hochzeit mit Elliot Grainge vor rund einem Monat gilt Sofia als wahre Fashionista – und niemand Geringeres als Ex-BFF Kylie soll nun ihren Look kopieren!

Aktuell befindet sich die 25-Jährige nämlich in Paris und teilt auf ihrem Instagram-Profil fleißig Schnappschüsse aus der französischen Hauptstadt. Während auf Kylies Bildern nichts Ungewöhnliches zu erkennen ist, toben die Fans derweil in den Kommentaren. "Sie versucht, ihren Sofia-Richie-Moment zu haben, aber du bist nicht stilvoll genug", findet ein User. Ein anderer Follower ist derselben Meinung und schreibt: "Sie kopiert Sofia Richie, wie ich sehe."

In der Regel ist die zweifache Mutter für ihre sexy Outfits bekannt, die ihre Figur stets betonen. Doch vor einigen Tagen wurde Kylie in einem schwarzen, knielangen Kleid gesichtet – dazu kombinierte sie schwarze Pumps und eine schlichte Handtasche. Findet ihr, dass Kylie tatsächlich den Look von Sofia kopiert? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2023

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Paris, Mai 2023

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Paris, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de