Marco Reus nach Meister-Drama "total verloren und gebrochen"

Marco Reus (33) hat das Spektakel wohl immer noch nicht verkraftet. Borussia Dortmund hätte mit einem Sieg gegen Mainz 05 am Wochenende die deutsche Meisterschaft gewinnen können –scheiterte aber knapp. Der Kapitän Marco Reus brach nach Abpfiff in Tränen aus! Bereits seit 2012 steht er für den BVB auf dem Feld. Den Schock hat der Kicker, der seit 2012 beim BVB unter Vertrag steht, wohl immer noch nicht richtig verarbeitet.

Auf Instagram meldete sich der Profifußballer bei seinen Fans. "Es ist aktuell schwierig für mich, meine Gedanken, Gefühle und Emotionen in Worte zu fassen", begann Marco. Trotzdem sei es ihm total wichtig, den Fans zu danken. "Eure Reaktion nach dem Spiel hat mich emotional komplett überwältigt. Ich war sprachlos und im ersten Moment auch total verloren. Ich weiß, ihr habt mich zu euch gerufen – aber ich war in diesem Moment zu gebrochen, um in eure Arme zu kommen", erinnerte er sich zurück.

Zuvor hatte bereits Mats Hummels (34) einen Dank an die Fans geäußert. "Die Reaktion von euch im Stadion war genau das, was diesen Verein ausmacht. Eure Anfeuerungen und Aufmunterungsversuche waren außergewöhnlich", schwärmte der Kicker

