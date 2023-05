Verpasste Meisterschaft: Mats Hummels dankt den BVB-Fans

Mats Hummels (34) ist trotzdem dankbar. Am Wochenende stand der 34. Spieltag der ersten Fußballbundesliga an. Zuvor war Borussia Dortmund mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer gewesen – doch der FC Bayern München lauerte. Am Ende gewannen die Münchner in letzter Sekunde und wurden durch ein Unentschieden des BVB zum elften Mal in Folge deutscher Meister. Für die Kicker aus Dortmund brach eine Welt zusammen. Mats Hummels wandte sich nun an die Fans.

In einem emotionalen Post auf Instagram reflektierte er die vergangenen Tage. "Die Reaktion von euch im Stadion war genau das, was diesen Verein ausmacht. Klar waren erst alle enttäuscht und wussten nicht, wohin mit den Emotionen. Und trotzdem blieb das Stadion beinahe komplett gefüllt und eure Anfeuerungen und Aufmunterungsversuche waren außergewöhnlich", schwärmte der Kicker. Auch danach habe es noch viel Trost und Motivation für die kommende Saison von den Fans gegeben. "Und genau das ist Borussia Dortmund. Dieser Zusammenhalt und das gegenseitige Hochziehen nach Misserfolgen und Enttäuschungen. Wir kommen wieder", kündigte der 34-Jährige an.

Auch für den Kapitän Marco Reus (33) war die knapp verpasste Meisterschaft ein Schlag ins Gesicht. Direkt nach dem Abpfiff bricht der Kicker direkt in Tränen aus! Bereits seit 2012 steht er für den BVB auf dem Feld – und hätte nun mit seinem Verein zum ersten Mal Meister werden können.

