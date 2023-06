Früher Kampf gegen Leukämie: Wie geht es Lisa Klemp heute?

Wie steht es um Lisa Klemps Gesundheit? Die Friseurin hatte bei Bauer sucht Frau International ganz offen über ihren Krebskampf gesprochen. Im Alter von vier Jahren wurde bei ihr Leukämie diagnostiziert. Sie betonte, durch die Krankheit stärker geworden zu sein. Denn dadurch habe sich ein Schalter bei ihr umgelegt: Lisa möchte jeden Tag so leben, als wäre es ihr letzter. Hat sie die Leukämie inzwischen besiegt?

Im Interview mit Promiflash erzählte die Nordrhein-Westfälin: "Man sagt ja immer, dass, wenn man zehn Jahre krebsfrei ist, dann ist man gesund und das kann ich definitiv behaupten. Ich bin froh, gesund zu sein, mein Leben zu leben." Die Zeit während ihres Krebskampfes sei jedoch auch sehr schwer gewesen. "Das eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Ich habe viel mitgemacht in meiner Kindheit und das war nicht schön", gab Lisa zu verstehen.

Durch ihre Vergangenheit ist die 31-Jährige heute so, wie sie ist: "Das macht schon was mit einem, also Krebs, wenn man Leukämie hatte [...]. Dann ist man irgendwie anders. Und anders wird ja oft nicht akzeptiert von den Menschen." Das sei Lisa jedoch egal – sie will einfach ihr Ding durchziehen. "Ich lebe mein Leben und mache, was ich will. Ich sehe so aus, wie ich will. Ich stehe zu mir", betonte die ehemalige Adam sucht Eva-Kandidatin.

