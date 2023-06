Wie geht "Bauer sucht Frau International"-Lisa mit Korb um?

Das tat weh! Bei Bauer sucht Frau International lernte Lisa Klemp den argentinischen Bauern Ezequiel kennen. In der Hofwoche kamen sich die beiden näher und verliebten sich ineinander. Anschließen krönten die Turteltauben die gemeinsame Zeit mit einem Kuss. Doch kurze Zeit später plauderte Lisa aus, dass Ezequiel die Beziehung per SMS beendet habe. Jetzt erklärt sie gegenüber Promiflash, wie sie mit der Abfuhr umgeht.

"Ich komme darüber hinweg, indem ich mich einfach ablenke. Ich versuche, meinen Hobbys nachzugehen", gibt die Realityshow-Teilnehmerin im Promiflash-Interview zu verstehen. Zudem fügt Lisa hinzu: "Einfach in der normalen Welt meinen Hobbys nachzugehen und zu telefonieren, Kraft bei Freunden zu finden." Dennoch schwelge sie oft noch in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit: "Ich denke ja immer noch darüber nach, warum er so ist. Ja, klar hat man sich irgendwo auch verliebt und verguckt und so."

Auf eine Freundin kann sich Lisa dabei immer verlassen: Gisele Oppermann (35). "Die kann mich da voll verstehen und ich bin auch dann zu ihr gefahren und dann haben wir geredet", verrät sie. Die Freundinnen haben denselben Wunsch für die Zukunft: "Wir möchten einfach nur ankommen. Und wenn wir da ausgenutzt werden und verarscht werden, können wir da im Prinzip nichts für."

Instagram / l.i.k.l.e Ezequiel und Lisa bei "Bauer sucht Frau International"

Instagram / l.i.k.l.e Ezequiel und Lisa, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2023

Getty Images Gisele Oppermann, Reality-TV-Star

