Ex-Hofdamen sind sicher: TV-Bauer Ezequiel wollte nur Fame

War Ezequiel etwa gar nicht auf die große Liebe aus? Der Winzer hatte im Rahmen seiner Bauer sucht Frau International-Teilnahme zwei Ladys auf seinen Hof in Argentinien eingeladen: Lisa und Sybille. Letztere hatte er nach kurzer Zeit wieder nach Hause geschickt. Mit Lisa schien es hingegen zu funken. Die beiden wurden ein Paar und hatten geplant, sich wiederzusehen. Doch dann machte Ezequiel einfach per WhatsApp Schluss. Wollte er gar nicht die Frau fürs Leben finden?

Lisa verriet im Interview mit Promiflash, dass Ezequiel die Beziehung mit ihr sehr abrupt beendet habe. Deswegen möchte sie auch nichts mehr mit ihm zu tun haben – mit Sybille hingegen schon. "Wir verstehen uns richtig gut. Aber sie ist auch inzwischen der Meinung, dass er nicht wirklich jemanden gesucht hat, dass er einfach nur ins Fernsehen wollte, also Sybille und ich sind da gleicher Meinung", erklärte die Nordrhein-Westfälin.

Das macht Lisa vor allem an einer Sache fest: "Ich habe ihn ja gefragt, ob er noch Kinder haben will, da hat er es bejaht. Beim Bauernreporter hat er das im Nachhinein verneint und ich meine, warum hat er nicht Sybille für die Hofwoche ausgewählt, weil sie definitiv keine Kinder mehr haben möchte und ich möchte ja unbedingt Kinder." Für sie komme das so rüber, als ob Ezequiel sie einfach interessanter fand, weil Sybille eher ruhiger sei. "Da komme ich mir irgendwo ein bisschen verarscht vor. Ich habe es ernst gemeint", ärgerte sich die Friseurin.

Instagram / l.i.k.l.e Ezequiel und Lisa bei "Bauer sucht Frau International"

RTL+ Ezequiel, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2023

Instagram / l.i.k.l.e Lisa, "Bauer sucht Frau International"-Hofdame

