Will Lisa nach "Bauer sucht Frau International" neue Dates?

Lisas Bauer sucht Frau International-Erfahrung hat Spuren hinterlassen! Die Friseurin war im Rahmen der Kuppelshow nach Argentinien gereist, um den Winzer Ezequiel kennenzulernen. Gegen Ende hat es bei ihnen heftig gefunkt: Es gab nicht nur einen Kuss – die beiden wurden sogar ein Paar. Doch dann hat der fünffache Vater der Nordrhein-Westfälin eiskalt einen Korb verpasst. Kommt es für Lisa infrage, einen neuen Mann kennenzulernen?

"Ich habe die Schnauze voll, aber ich wäre jetzt nicht abgeneigt, wenn da jemand kommt, der wirklich passt, den nicht kennenlernen zu wollen", erzählte die ehemalige Adam sucht Eva-Teilnehmerin im Interview mit Promiflash. Sie wolle das Ganze jedoch mit Vorsicht genießen und es langsamer angehen lassen: "Ich würde erst mal warten, ob er es wirklich ernst meint und um mein Herz kämpft und genauer darauf achten, denke ich."

Lisa habe in der Vergangenheit schon häufiger schlechte Erfahrungen in der Liebe machen müssen. Sie vermutet, dass das daran liegt, dass sie naiv sei und schnell vertraue. "Das werde ich so schnell nicht mehr – erst mal die Situation beobachten. Ich werde ihn erst mal länger beobachten, wie der Mensch ist und mich nicht mehr so schnell belabern lassen", stellte die 31-Jährige klar.

Anzeige

Instagram / l.i.k.l.e Ezequiel und Lisa bei "Bauer sucht Frau International"

Anzeige

Instagram / l.i.k.l.e Ezequiel und Lisa, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2023

Anzeige

Instagram / l.i.k.l.e Ezequiel, Lisa und Sybille bei den "Bauer sucht Frau International"-Dreharbeiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de