Nach Fremdgehskandal: Lola Weippert schießt gegen Nico Legat

Sie hat wohl nicht viel für ihn übrig! Im Rahmen von Temptation Island ging Nico Legat in der aktuellen Staffel seiner Freundin Sarah Liebich fremd. Zusammen mit der Verführerin Siria Longo verschwand der Fitness-Freak im Badezimmer und gab seinem Verlangen nach. Bei den TV-Zuschauern machte sich der Sohn von Thorsten Legat (54) damit verständlicherweise nicht gerade beliebt. Und das nicht nur bei den Fans von "Temptation Island", denn: Auch Lola Weippert (27) schießt nun gegen Nico!

Auf dem Instagram-Kanal des Formats gibt es einen Clip, in dem zu sehen ist, wie die Moderatorin dem 25-Jährigen mitteilt: "'Temptation Island' ist für dich hier und jetzt vorbei." Nico willigt ein und schaut betrübt zu Boden. Lola kommentiert den Beitrag mit den Worten: "Was Nico durch den Kopf ging? Vielleicht: 'Ich habe ein reines Gewissen'." Die sarkastische Aussage der TV-Persönlichkeit kommentiert ein Social-Media-User folgendermaßen: "Lola, dir steht ins Gesicht geschrieben, was du wirklich von ihm hältst."

Der Ex von Sarah Liebich sieht sein Verhalten in dem Punkt auch kritisch. In seiner Story äußerte der 25-Jährige vor Kurzem: "Ich bin extrem geschockt darüber, was ich bei 'Temptation Island' alles gemacht habe. Die letzten Wochen waren für mich sehr schwer. Was ich Sarah angetan habe, ist maximal asozial von mir und lässt sich auch nicht entschuldigen."

Instagram / lolaweippert Lola Weippert während eines Ausflugs

Instagram / nico.legat Nico Legat bei sich Zuhause

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten

