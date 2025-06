Nico Legat hat in Entzugsklinik Besuch von Eltern bekommen

Nico Legat (27) hat in einer emotionalen Instagram-Story von einem bedeutenden Moment während seines Aufenthalts in der Entzugsklinik berichtet. Der Realitystar bekam kürzlich Besuch von seinen Eltern Alexandra und Thorsten Legat (56), was ihm sichtlich gutgetan hat. "Es war unfassbar schön, dass die Eltern da waren. Es tut immer extrem gut, wenn man die ganze Woche halt gar keinen sieht und immer nur sein Ding in der Klinik durchzieht", erklärte Nico offen gegenüber seinen Followern. Seit einigen Wochen ist er nun nüchtern und beschreibt die kleinen Dinge des Alltags als besonders wertvoll in dieser Phase.

Er zeigte sich optimistisch und voller Tatendrang. "Ich bin auf einem extrem guten Weg. Ich fühl mich langsam extrem gut und bin voller Energie und voller Kraft. Der Entzug war für mich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe", verriet er weiter. Die Unterstützung, die er durch seine Angehörigen erfährt, scheint den Promi-Spross in seinem Prozess zu bestärken. Auch die Zeit in der Klinik beschreibt er als lehrreich und wertvoll, vor allem, während er sich auf sich selbst und seine Heilung fokussiert.

Nico, der als Sohn von Fußballprofi Thorsten bekannt wurde, ist in diesem Jahr an die Öffentlichkeit gegangen, um offen über seinen Weg aus der Sucht zu sprechen. Regelmäßig gewährt er seinen Followern Einblicke in den Alltag der Klinik, wie Achtsamkeitsspaziergänge und Gruppengespräche, um Mut zu machen und Transparenz zu schaffen. Der Realitystar will dabei nicht nur sich selbst helfen, sondern auch anderen zeigen, dass es möglich ist, eine schwierige Phase zu überwinden.

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars

Instagram / nico.legat Nico Legat, TV-Bekanntheit

Instagram / nico.legat Nico Legat, Reality-TV-Star