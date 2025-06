Nico Legat gibt Einblick in seine Gruppentherapie in Klinik

Nico Legat (27), der Sohn des ehemaligen Fußballprofis Thorsten Legat (56), gab seinen Followern nun erneut Einblicke in seinen aktuellen Weg zur Genesung. Er nimmt derzeit an einer mehrwöchigen Gruppentherapie teil, nachdem er sich zuvor wegen eines Suchtproblems in eine Entzugsklinik begeben hatte. In seiner Instagram-Story führte er seine Follower durch einen typischen Tag in der Therapieeinrichtung. "Wir sind heute mit der Gruppe in den Park gegangen. Wir machen heute einen Achtsamkeitsspaziergang", berichtete Nico sichtlich entspannt.

Nach dem Spaziergang nutzte Nico das gute Wetter für ein Ganzkörpertraining im Freien. Am Abend stand für ihn noch ein ganz besonderer Programmpunkt an: Auf dem Klinikgelände fand ein Sommerfest statt, bei dem auch ehemalige Patienten eingeladen waren. Nico betonte, dass er die Gelegenheit genutzt habe, um "schöne Gespräche" zu führen. Solche Momente, so scheint es, geben ihm offenbar zusätzliche Kraft auf seinem Weg.

Bereits vor einiger Zeit hatte der Realitystar begonnen, offen über seinen Heilungsprozess zu sprechen und seine Community an den Höhen und Tiefen teilhaben zu lassen. Neben seinen Freunden aus der Klinik spielt für Nico seit jeher auch die körperliche Betätigung eine große Rolle, um innerlich in Balance zu bleiben. Nico, der in der Vergangenheit für seine direkte Art öffentlich bekannt wurde, scheint sich nun behutsam weiterzuentwickeln.

Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat, Mai 2025

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars

Instagram / nico.legat Nico Legat feiert mit einem Kumpel auf Mallorca, April 2025