Reue zeigen: Nico Legat reflektiert sein Fremdgehverhalten!

Er bereut wohl seine Taten! Bei Temptation Island kam es zum großen Eklat, denn Nico Legat hatte seine einstige Freundin Sarah Liebich mit der Verführerin Siria Longo betrogen. Obwohl er erst Reue zeigte, fing der Sportbegeisterte im Anschluss an, seine Ex aufs Schlimmste zu beleidigen. Doch das tut dem Sohn von Thorsten Legat (54) nun wohl leid: Nico reflektierte sein Verhalten und kam zu einer Erkenntnis!

In seiner Instagram-Story schildert der 25-Jährige: "Ich bin extrem geschockt darüber, was ich bei 'Temptation Island' alles gemacht habe. Die letzten Wochen waren für mich sehr schwer." Was er seiner Ex angetan habe, sei "maximal asozial von [ihm] und lässt sich auch nicht entschuldigen." Nico wolle Reue zeigen und ergänzt: "Ich will euch eines sagen: Ich habe aus der Scheiße auf alle Fälle gelernt."

Im Talk mit RTL hatte der Fitness-Freak zuvor gemeint: "Was mich halt nervt, ist, dass Sarah dargestellt wird als das liebe kleine Mädchen. Und das, obwohl sie wahrscheinlich mit die hinterfotzigste Frau ist, die es gibt." Was genau er damit aussagen wollte, ließ Nico unkommentiert. Sarah konterte dann jedoch: "Als ob es nicht schon genug wäre, was er mir angetan hat. Wenn jemand das Recht hätte, jemanden so zu beleidigen, dann bin ich das."

Instagram / nico.legat Nico Legat, Mai 2022

Instagram / nico.legat Nico Legat, "Temptation Island"-Teilnehmer

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

