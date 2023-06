Nach Tod: Ms. Jacky Ohs Partner D.C. Young Fly meldet sich

D.C. Young Fly äußert sich erstmals zum Tod seiner Partnerin Ms. Jacky Oh. Vor rund acht Jahren lernten sich die Influencerin und der YouTuber am Set von Nick Cannons (42) Show "Wild N' Out" kennen und lieben. Seitdem gingen die beiden als Paar gemeinsam durchs Leben. Doch vor wenigen Tagen machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Ms. Jacky Oh stirbt im Alter von 32 Jahren. Nun meldete sich zum ersten Mal ihr Freund D.C. Young Fly zu Wort.

Gegenüber People gab der 31-Jährige ein Statement ab – und bedankte sich für die Anteilnahme und die zahlreichen Beileidsbekundungen. "Wir danken allen für eure guten Wünsche und bitten um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit", erklärte D.C. Young Fly, der mit Ms. Jacky Oh die drei gemeinsamen Kinder Nova, Nala und Prince bekam.

Laut TMZ starb Ms. Jacky Oh in Miami, wo sie sich einer Beauty-Behandlung unterziehen wollte. D.C. Young Fly sei derweilen an einem Filmset in Atlanta gewesen, als er von dem Tod seiner Lebensgefährtin erfuhr.

