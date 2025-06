Norman Reedus bestätigt vierte "The Walking Dead"-Staffel

Norman Reedus (56) hat bestätigt, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon bereits in vollem Gange sind. Der Schauspieler feiert derzeit einen doppelten Erfolg: Während er im Film "Ballerina" an der Seite von Ana de Armas (37) überzeugt, setzt er auch in seiner Paraderolle als Daryl neue Maßstäbe. Obwohl die dritte Staffel der Serie noch nicht gestartet ist, läuft die Produktion der Fortsetzung bereits auf Hochtouren. Ein kürzlich veröffentlichtes Foto auf X, auf dem im Hintergrund ein Wohnwagen am Set zu sehen ist, deutet auf die laufenden Dreharbeiten hin – lässt jedoch offen, welche neuen Schauplätze und Abenteuer Daryl in den kommenden Staffeln erwarten.

Die Serie, die im "Walking Dead"-Universum neue Wege geht, spielt erstmals in Europa. Staffel drei führt Daryl und Carol – gespielt von Melissa McBride (60) – durch weitere spannende Wendungen, wobei auch neue, exotische Schauplätze wie Spanien im Mittelpunkt stehen. Das Spin-off zählt zu den beliebtesten Ablegern des Franchise und belegte im Moviepilot-Ranking aller "Walking Dead"-Serien zuletzt den zweiten Platz – direkt hinter der Rick-und-Michonne-Serie "The Ones Who Live". Ein offizielles Startdatum für die dritte Staffel steht noch aus; erwartet wird eine Veröffentlichung im Herbst 2025. Staffel vier dürfte somit etwa ein Jahr später folgen.

Ein Grund für die anhaltende Beliebtheit der Figur Daryl Dixon liegt sicherlich in der konsequenten Interpretation durch Norman Reedus. Der Schauspieler bestand einst darauf, dass sein Charakter, anders als viele andere Figuren, keine klassischen Liebesgeschichten durchlebt. Diese Entscheidung machte die Figur besonders bei Fans beliebt, die Daryls mysteriöse und eigenwillige Art schätzen. Mit dieser Ausrichtung hebt sich Daryl weiterhin stark von anderen Charakteren des Franchise ab – ein Erfolgsrezept, das Norman auch in den neuen Episoden beibehalten dürfte.

Andrew Lincoln und Norman Reedus in "The Walking Dead"

Andrew Lincoln und Norman Reedus in der 5. Staffel von "The Walking Dead"

