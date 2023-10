Nach plötzlichem Tod: Keine Anklage gegen Ms. Jacky Ohs Arzt

Ihm drohen nun doch keine Konsequenzen. Ms. Jacky Oh war im Mai dieses Jahres völlig überraschend verstorben. Kurz darauf stand auch die Todesursache fest: Die Partnerin von Rapper D.C. Young Fly erlag den Folgen einer Beauty-OP, da sie kurz zuvor ein Brazilian-Butt-Lift durchführen lassen hatte und anschließend eine Hirnblutung erlitt. Dem behandelnden Arzt Dr. Zach drohte daraufhin eine Klage. Doch jetzt steht fest: Jackys Tod wird keine Folgen für den Mediziner haben.

In einer Erklärung gegenüber Fox News Digital bestätigte das Miami Police Department: "Der Gerichtsmediziner hat den Tod als 'Unfall aufgrund von Komplikationen bei einer Schönheitsoperation' eingestuft." Weiter hieß es: "Es wird keine strafrechtliche Untersuchung geben." Das bedeutet, dass Dr. Zach auch in Zukunft keine Konsequenzen zu befürchten hat.

Laut dem offiziellen Bericht, der People vorlag, wurde die Polizei am 31. Mai 2023 "wegen einer nicht ansprechbaren Frau" gerufen. Ms. Jacky Oh wurde daraufhin in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Dort konnte allerdings "trotz Wiederbelebungsmaßnahmen" nur noch der Tod der Beauty festgestellt werden.

Instagram / msjackyoh Ms. Jacky Oh, Influencerin

