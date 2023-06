Ms. Jacky Ohs Tod: Plastischer Chirurg meldet sich erstmals

Was sagt ihr plastischer Chirurg dazu? Täglich versorgte Ms. Jacky Oh ihre Fans mit Content auf Social Media. Doch Anfang des Monats hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Ms. Jacky Oh starb im Alter von gerade einmal 32 Jahren. Nun meldete sich erstmals Ms. Jacky Ohs plastischer Chirurg nach ihrem Ableben – seine verstorbene Patientin erwähnte Dr. Zach dabei allerdings nicht.

Wie Page Six berichtet, wurde der Schönheitschirurg bereits mehrere Male von ehemaligen Patienten wegen angeblich verpfuschter Eingriffe verklagt. Doch statt sich zum Ableben seiner Patientin zu äußern, versicherte Dr. Zach seinen Followern nun seine Professionalität: "Alle ästhetischen Eingriffe werden in einer hygienisch sicheren Umgebung nach allgemein anerkannten medizinischen Standards durchgeführt", so der Arzt, der sich "unermüdlich für die Weiterentwicklung der Techniken im Bereich der plastischen Chirurgie einsetzt".

Dass Dr. Zach Ms. Jacky Oh mit keiner Silbe erwähnt, verärgert die Fans. "Verdammt, er hätte ihr Ableben anerkennen können oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob sie aufgrund seiner Nachlässigkeit gestorben ist oder ob sie vielleicht eine Grunderkrankung hatte, aber er hätte sein Beileid bekunden können", kommentiert unter anderem eine Person den Screenshot des Statements von Hollywood Unlocked. Dr. Zach selbst deaktivierte nämlich die Kommentarfunktion unter seinem Post.

