Mit 32: Weitere Details zu Ms. Jacky Ohs Tod veröffentlicht

Warum starb Ms. Jacky Oh? Täglich begeisterte die Influencerin ihre Fans auf Social Media. Doch vor wenigen Tagen machten schockierende Neuigkeiten die Runde: Ms. Jacky Oh starb im Alter von gerade einmal 32 Jahren. Bislang war lediglich bekannt, dass die Content Creatorin in Miami starb, wo sie sich einer Beauty-Behandlung unterziehen wollte. Nun wurden weitere Details zu Ms. Jacky Ohs Tod enthüllt.

Aus einem neuen Polizeibericht, der People vorliegt, geht hervor, dass am 31. Mai die Polizei "wegen einer nicht ansprechbaren Frau" gerufen wurde. Daraufhin wurde Ms. Jacky Oh in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, bevor sie später "trotz Wiederbelebungsmaßnahmen" für tot erklärt wurde.

Der langjährige Partner der 32-Jährigen D.C. Young Fly befand sich an einem Filmset in Atlanta als er vor dem Tod von Ms. Jacky Oh erfuhr. Der YouTuber meldete sich daraufhin kurz nach dem Ableben seiner Freundin in einem Statement – und bedankte sich für die Anteilnahme: "Wir danken allen für eure guten Wünsche und bitten um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit."

Anzeige

Instagram / msjackyoh Ms. Jacky Oh mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / msjackyoh Ms. Jacky Oh, Influencerin

Anzeige

Getty Images Ms. Jacky Oh und D.C. Young Fly im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de