Lisa Rinna verrät: Hotelaufenthalte halten ihre Ehe spannend

Mit ihrem Temperament mischte Lisa Rinna (61) die Diven-Clique der Reality-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills" gehörig auf und scharte somit zahlreiche Fans um sich. Doch nicht immer ist alles Glitzer und Glamour: Gemeinsam mit ihrem Mann Harry Hamlin gibt sie in ihrem Podcast Let's Not Talk About the Husband nun intime Einblicke in ihr Eheleben. Seit 32 Jahren sind die beiden ein Paar, seit 1997 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Delilah und Amelia. Am Freitag, dem 6. Juni, teilten sie mit ihren Zuhörern Tipps und Tricks, wie sie ihre Beziehung frisch halten. "Es gibt eine Art Abkürzung, die man über die Jahre entwickelt", verriet Harry in der Folge. Lisa fügte hinzu, dass man Zeit für Zweisamkeit aktiv planen und sich bewusst vornehmen müsse: "Vor allem, wenn man Kinder hat, muss man Raum dafür schaffen."

Wer jetzt denkt, für das langjährige Glück des Paares drehe sich alles primär nur um körperliche Nähe, der irrt. Harry erklärte, dass Intimität viele Formen annehmen könne und dass es nicht immer nur darum gehe, "im Heu zu rollen". Lisa ergänzte, dass sie und Harry über die Jahre hinweg Rituale entwickelt haben, um ihre Verbundenheit zu stärken. Dazu gehören unter anderem Hotelaufenthalte und Spa-Ausflüge, die sie regelmäßig unternehmen. Ein weiterer Faktor ist laut dem Paar Kommunikation: "Offenheit ist entscheidend", betonte der "Making Love"-Star. Man solle den Partner fragen, was er oder sie möchte und schätzt. Auch das gemeinsame Ausprobieren neuer Dinge habe bei den beiden eine große Rolle gespielt, wie die Moderatorin verriet, die nach der Geburt ihrer zweiten Tochter sogar einen Pole-Dance-Kurs belegt hatte – sehr zur Freude ihres Ehemanns.

Die beiden hegen eine humorvolle und lockere Einstellung zu ihrer Beziehung, auch wenn es um persönliche Details geht. So erinnerte sich Lisa daran, wie ihre Töchter einmal Kostüme einer Polizistin, einer Krankenschwester, Dessous und Plateauschuhe entdeckten, die sie für ihren Tanzkurs und zur Abwechslung in der Ehe angeschafft hatte. Das Paar nahm diesen Moment mit einer ordentlichen Portion Humor. "Sie fanden es einfach nur lustig", erzählte die zweifache Mutter. Überhaupt scheinen die beiden ein Händchen dafür zu haben, Leichtigkeit und Spaß in ihr Leben zu bringen. Das bewies sie von 2014 bis 2022 als Selbstdarstellerin auch immer wieder in der Kultserie "Real Housewives". Lisa startete ihre Schauspielkarriere mit der Figur der Billie Reed in der US-amerikanischen Seifenoper "Zeit der Sehnsucht", in der sie von 1992 bis 1995 zu sehen war. Harry gab sein Debüt auf der Kinoleinwand 1978 in der Komödie "Movie Movie". Für seine Darstellung wurde er 1979 sogar als bester Nachwuchsdarsteller für den Golden Globe Award nominiert.

Getty Images Amelia Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Hamlin , im April 2024

Getty Images Harry Hamlin und Lisa Rinna im November 2023

