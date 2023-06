Es gibt neue Erkenntnisse zu Ms. Jacky Ohs plötzlichem Tod!

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Ms. Jacky Oh im Alter von 32 Jahren in Miami gestorben ist. Nun gibt es neue Erkenntnisse! Laut eines Berichtes, der People vorliegt, sei die Polizei am 31. Mai aufgrund einer nicht ansprechbaren Person gerufen worden. Daraufhin sei die Influencerin ins Krankenhaus gekommen. Dort sei die Beauty trotz Wiederbelebungsmaßnahmen schließlich für tot erklärt worden.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de