Tragischer Tod mit 32 Jahren: Ms. Jacky Oh ist verstorben

Ms. Jacky Oh wird in Erinnerung bleiben. 2015 lernte die Influencerin den YouTuber D.C. Young Fly am Set von Nick Cannons (42) Show "Wild N' Out" kennen. Vor den Kameras schien es dann zwischen den beiden gefunkt zu haben, denn ganze acht Jahren gingen Ms. Jacky Oh und D.C. Young Fly daraufhin gemeinsam durchs Leben. Ihr Liebesglück krönten die beiden Stars mit ihren drei Kindern. Doch jetzt der Schock: Mit nur 32 Jahren verstarb die dreifache Mutter.

Am Donnerstag wurden die tragischen Neuigkeiten verkündet. Quellen berichteten gegenüber TMZ, dass die Unternehmerin in Miami gestorben sei, wo sie sich einer Beauty-Behandlung unterziehen wollte. D.C. Young Fly sei derweilen an einem Filmset in Atlanta gewesen, als er die unvorstellbaren Nachrichten erfuhr. Ms. Jacky Oh hinterlässt somit ihre drei Kinder Nova, Nala und Prince.

Am Tag ihres tragischen Todes meldete sich auch die BET Media Group zu Wort und fand rührende Worte für die 32-Jährige: "Jacky Oh war fünf Staffeln lang eine liebevolle Freundin und geliebte Kollegin der 'Wild N‘ Out'-Besetzung." Außerdem fügten sie hinzu: "Noch wichtiger ist, dass sie eine großartige Mutter von drei wunderbaren Kindern war."

Instagram / msjackyoh Ms. Jacky Oh

Instagram / msjackyoh Ms. Jacky Oh am Strand

Instagram / msjackyoh Ms. Jacky Oh mit Babybauch

