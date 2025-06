Sir David Beckham: König Charles ehrt den Kicker mit Titel

David Beckham (50) hat es geschafft: Seit Mitternacht darf sich der britische Ex-Fußballstar offiziell "Sir" nennen. Mit der Verleihung des Rittertitels würdigte König Charles III. (76) am Samstag Davids herausragende Verdienste um den Sport sowie sein Engagement für wohltätige Zwecke. Gleichzeitig erhält seine Ehefrau Victoria (51) den Titel "Lady Beckham". Den Ritterschlag selbst muss David noch ein wenig abwarten, wie Bild berichtet. Die Zeremonie, bei der entweder Charles oder sein Sohn Prinz William (42) die Ehrung vornehmen werden, soll in den kommenden Wochen stattfinden.

Die Auszeichnung ist ein Höhepunkt in Davids bisherigem Leben, das von Erfolg und glamourösen Meilensteinen geprägt ist. Schon 2003 wurde der ehemalige Fußballer mit dem Orden "Officer of the Order of the British Empire" ausgezeichnet. Besonders emotional zeigte sich David, als die königliche Ehre nun offiziell wurde. "Ich bin in Ostlondon mit patriotischen und stolzen Briten aufgewachsen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mir jemals so eine Ehre zuteilwerden würde. Ich habe das Glück, meine Arbeit machen zu können, und bin dankbar für die Anerkennung für etwas, das mir so viel Erfüllung gibt", erklärte der frischgebackene Sir in einem Statement und fügte hinzu: "Es wird eine Weile dauern, bis ich die Neuigkeit verdaut habe, aber ich bin unglaublich stolz und es ist ein sehr emotionaler Moment für mich, den ich mit meiner Familie teilen kann." Die Ehrung wurde anlässlich der Geburtstagsfeierlichkeiten des Königs bekannt gegeben. Neben David zählten unter anderem Gary Oldman (67) und Meryl Streep (75) zu den weiteren Geehrten.

Die Ernennung zum Ritter wurde von der Öffentlichkeit und den Medien lange diskutiert. Jahrelang musste sich David gedulden und mit Gerüchten leben, warum die Ehrung auf sich warten ließ. So sollen frühere Bemerkungen des Sportlers das britische Ehrenwesen betreffend kritisch beäugt worden sein. Heute jedoch dürften diese Details verblassen, wenn David seine Würde voller Stolz zur Schau stellt. Er gilt als überzeugter Anhänger der britischen Monarchie und bewies dies zuletzt eindrucksvoll, als er 2022 stundenlang in der Trauerschlange für die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) ausharrte, um ihr zu gedenken. Nun reiht sich Sir David Beckham in die lange Liste britischer Persönlichkeiten ein, die für herausragende Leistungen geehrt werden.

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, Februar 2025

Getty Images David Beckham im Januar 2025

