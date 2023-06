"Wird ernst": Pete Davidson ist megahappy mit seiner Chase

Er schwebt auf Wolke sieben! Pete Davidson (29) hat in den vergangenen Monaten nichts anbrennen lassen. Die Liste der Verflossenen des Hollywood-Casanovas ist ziemlich lang – und darauf finden sich Namen wie Kim Kardashian (42), Kaia Gerber (21) oder Phoebe Dynevor (28). Inzwischen ist er offiziell mit Chase Sui Wonders (27) zusammen und mit der Schauspielerin scheint es ziemlich gut zu laufen. Pete könnte nicht glücklicher mit Chase sein!

"Sie gehen zusammen in Vergnügungsparks und gehen nett essen. Aber sie sind genauso glücklich, wenn sie zu Hause bleiben, Filme schauen und Essen bestellen", berichtet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Außerdem meint der Insider, dass "die Dinge zwischen den beiden ziemlich ernst werden." Die beiden würden einen Großteil ihrer Freizeit zusammen verbringen und "lachen ständig, machen Witze und haben einfach Spaß."

Erst vor wenigen Wochen gab die Beauty selbst ein Interview und plauderte aus dem Nähkästchen. "Wir reden über alles und sind sehr offen miteinander und es fühlt sich so an, als ob das, was in unserer Beziehung passiert, sehr heilig ist", schwärmt Chase. Es fühle sich so an, als sei sie in einem Videospiel und mit Pete sei noch ein verrückter Spieler dazugekommen.

Getty Images Chase Sui Wonders, Schauspielerin

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Chase Sui Wonders, Januar 2023

