"Sehr heilig": So läuft Chase Sui Wonders und Petes Liebe

Chase Sui Wonders (27) gibt einen kleinen Einblick in ihre Beziehung. Seit einigen Monaten datet die Schauspielerin nun schon Pete Davidson (29). Der Komiker ist inzwischen bekannt dafür, ein echter Frauenheld zu sein– so hatte er in der Vergangenheit schon mit Berühmtheiten wie Kate Beckinsale (49) oder auch Kim Kardashian (42) angebandelt. Mit seiner Kollegin läuft augenscheinlich alles wie am Schnürchen. Das bestätigte jetzt auch Chase selbst!

Im Interview mit Nylon plauderte die Beauty ein wenig aus dem Nähkästchen. "Wir reden über alles und sind sehr offen miteinander und es fühlt sich so an, als ob das, was in unserer Beziehung passiert, sehr heilig ist"; schwärmte die 27-Jährige. Für sie fühle es sich so an, als wenn sie sich in einem Videospiel befinden würde und mit Pete noch ein verrückter Spieler dazu gekommen wäre.

Auch Pete hatte vor einigen Tagen nur lobende Worte für seine Freundin gefunden. "Sie ist einfach die Beste. Sie ist die beste Schauspielerin. Sie rockt einfach. Sie macht so viele coole Sachen", hatte der Saturday Night Live-Star im Interview mit Entertainment Tonight betont. Das Paar hatte sich während der Dreharbeiten zu "Bodies Bodies Bodies" kennengelernt.

Getty Images Chase Sui Wonders, Schauspielerin

Getty Images Pete Davidson auf der Met Gala 2023

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders

