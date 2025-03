Pete Davidson und seine Elsie ganz verliebt in New York City

Pete Davidson (31) und Elsie Hewitt sind offiziell ein Paar – und scheinen ihre gemeinsame Zeit laut Fotos, die Page Six vorliegen, in vollen Zügen zu genießen. Nach einem heißen Liebesurlaub in Florida wurden der Comedian und das Model jetzt bei einem entspannten Spaziergang in Brooklyn gesichtet. Am Samstag wurden die beiden dabei fotografiert, wie sie mit mehreren Taschen an der Straßenecke nach einem schwarzen SUV winkten. Während Pete bei windigem Wetter auf Jeans, Hoodie und Jacke setzte, entschied sich Elsie für einen grauen Jogginganzug, der mit einem Schal und Boots kombiniert war. Sonnenbrillen halfen dem Paar, sich ein wenig unter dem Radar zu bewegen, doch die Paparazzi blieben wachsam.

Die beiden kommen gerade erst aus Palm Beach, wo sie am Strand ausgiebig turtelten. Laut Medienberichten konnten Pete und Elsie dort kaum die Hände voneinander lassen und zeigten sich in vertrauten Momenten im Meer. Die Beziehung wurde erst kürzlich von Insidern bestätigt, die gegenüber dem Newsportal verrieten, dass Elsie sich von den bisherigen Bekanntschaften des "Saturday Night Live"-Stars unterscheidet. Eine nahestehende Quelle erklärte: "Obwohl das Ganze noch neu ist, mag Pete diese Frau wirklich sehr." Auch Elsies Wertschätzung für seine Privatsphäre soll Pete besonders imponieren. Überdies soll seine Familie begeistert von der neuen Beziehung sein und sich für ihn freuen.

Pete ist kein Unbekannter, wenn es um öffentliche Romanzen mit prominenten Frauen geht: Zu seinen Ex-Partnerinnen gehören Ariana Grande (31), Kim Kardashian (44) und Kate Beckinsale (51). Dennoch scheint die Verbindung mit Elsie etwas Besonderes für Pete zu sein. "Er ist sehr glücklich", verriet ein Tippgeber erst kürzlich gegenüber Page Six. Elsie, die vor allem als Model und Influencerin aktiv ist, postete jüngst sogar ein Video des Schauspielers im Bademantel auf ihrem Social-Media-Account – das erste öffentliche Zeichen von beiden im Netz.

Getty Images Pete Davidson im Februar 2025

Getty Images Elsie Hewitt, Model

