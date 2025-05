"Herablassend": Pete Davidson findet Dating-Apps furchtbar

Pete Davidson (31) sorgt aktuell mit kritischen Aussagen über moderne Liebe für Gesprächsstoff. Der Comedian sprach in einem aktuellen Interview mit Variety offen darüber, wie sehr er glaubt, dass Dating-Apps und Social Media das Liebesleben junger Menschen zerstören. "Dating-Apps sind einfach so herablassend", erklärt der ehemalige Saturday Night Live-Star. Er finde es erschreckend, wie schnell Menschen heute beurteilt und aussortiert würden: "Es ist nur 'Nein. Ja. Nein.' Das ist so unhöflich. Man kennt diese verdammte Person doch gar nicht." Pete hofft, dass sich das Verhalten wieder ändert und Menschen echten Kontakt suchen. Er selbst rät dazu, der Onlinewelt weniger Raum zu geben und nett zu sich selbst zu sein.

Für Pete ist es insbesondere der Druck durch die ständige Erreichbarkeit und den Vergleich im Internet, der jungen Menschen das Leben und Lieben schwer macht. "Früher hattest du einen Festnetzanschluss, heute hast du permanent ein Gerät in der Tasche, das dich schlecht fühlen lässt", erläuterte er seine Sicht. Der Comedian empfiehlt deshalb, soziale Medien und das Bedürfnis nach Likes nicht so ernst zu nehmen und sich auf echte Begegnungen einzulassen – auch wenn das zunächst "beängstigend oder unangenehm" sein könnte. Er selbst hat keine Social-Media-Profile mehr – ein Schritt, den er auch anderen ans Herz legt. "Ich glaube einfach, dass die sozialen Medien und das Internet im Allgemeinen der Teufel sind, und ich glaube, dass es in den nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahren neue Studien darüber geben wird, wie sie die Zukunft der Menschheit ruiniert haben", so Pete.

Im Rampenlicht stand Pete privat besonders seit seiner turbulenten Beziehung mit Popstar Ariana Grande (31), die 2018 für großes Medienecho sorgte. Auch mit Kate Beckinsale (51), Kaia Gerber (23) oder Kim Kardashian (44) wurde er immer wieder in Verbindung gebracht. Pete erklärte, dass ihn diese Aufmerksamkeit belastete. "Es war erniedrigend, weil ich wollte, dass man über meine Arbeit spricht, nicht darüber, mit wem ich ausgehe", sagte er gegenüber Page Six. Heute setzt der Entertainer lieber auf Privatsphäre und verbringt seine Freizeit am liebsten abseits des Rampenlichts. Auch seine neue Liebe mit Model Elsie Hewitt möchte er behutsam angehen – weniger Trubel, mehr echte Verbindung.

Getty Images Komiker Pete Davidson, Juni 2023

Getty Images Elsie Hewitt, Model

