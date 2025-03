Pete Davidson knutscht im Urlaub mit seiner neuen Freundin

Pete Davidson (31) wurde am Wochenende in Palm Beach mit seiner neuen Freundin gesichtet. Während die beiden einen entspannten Tag am Strand genossen, ging es zwischen ihnen heiß her, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Darauf sieht man, wie der Komiker und seine nicht-prominente Partnerin in den Wellen knutschen. Außerdem liefen sie Hand in Hand durch das kühle Nass. Von den wachsamen Blicken der anderen Strandbesucher zeigte sich das Paar unbeeindruckt und tauschte auch am Strand Zärtlichkeiten aus. Begleitet wurden sie von zwei Freunden, mit denen sie auf Sonnenliegen entspannten.

Die neue Beziehung scheint für Pete einen bewussten Wandel darzustellen, nachdem er in der Vergangenheit oft für seine Romanzen mit Stars wie Ariana Grande (31), Kim Kardashian (44) und Kate Beckinsale (51) in den Schlagzeilen war. Details zu seiner neuen Partnerin gibt es bislang kaum, doch ein Insider plauderte gegenüber Page Six aus: "Er ist sehr glücklich. [...] Obwohl alles noch frisch ist, mag Pete diese Frau wirklich."

Petes Leben im Rampenlicht führte in den vergangenen Jahren immer wieder zu schwerwiegenden Folgen – mehrfach besuchte der Schauspieler Entzugskliniken. In einem Interview mit dem amerikanischen Blatt machte er vor wenigen Wochen deutlich: "Ich habe das falsche Geschäft gewählt, um mit einer psychischen Erkrankung klarzukommen. Ich bin einer der unsichersten und traurigsten Menschen überhaupt und habe das unsicherste und traurigste Geschäft gewählt."

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Getty Images Pete Davidson im November 2023

