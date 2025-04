200 Stück: Pete Davidson will all seine Tattoos loswerden

Pete Davidson (31) begeisterte in den letzten zehn Jahren mit zahlreichen Auftritten in der Comedy-Show "Saturday Night Live", jetzt macht er wieder Schlagzeilen, allerdings nicht mit Witzen: Der Comedian zeigt sich in einer neuen Unterwäsche-Kampagne plötzlich ganz ohne Tattoos – fake oder real? In Wirklichkeit sind seine berühmten rund 200 Körperzeichnungen nicht verschwunden. Für das Shooting wurden sie kurzerhand professionell überschminkt, um Pete ganz "clean" erscheinen zu lassen. Wie der 31-Jährige gegenüber dem Magazin Variety erzählt, befinde er sich seit Jahren in einem aufwändigen Prozess, sich alle Tattoos entfernen zu lassen. Los sei es 2020 gegangen, seitdem seien an Armen und Hals schon etliche Motive entfernt worden. Doch vor allem auf Oberkörper und Rücken warte noch viel Arbeit auf den TV-Star und Schauspieler, der nach ernsteren Rollen strebt.

Der Schritt zur Tattoo-Entfernung ist für Pete mehr als reine Optik. Wie er offen einräumt, seien seine Tattoos einst Ausdruck von Unsicherheit und emotionalem Schmerz aus einer schwierigen Zeit gewesen: "Ich war ein trauriger Mensch, der sich hässlich fühlte und das Bedürfnis hatte, das zu überdecken", sagt der Ex von Kim Kardashian (44) im Interview mit Variety. Mit mehreren Klinikaufenthalten und einem radikalen Lebenswandel habe Pete sein Leben umgekrempelt und sich bewusst von diesem Kapitel entfernt. Der Comedian beschreibt das Entfernen der Körperkunst als schmerzhaft, teuer und langwierig – für jedes einzelne Tattoo brauche es zehn bis zwölf Sitzungen und er schätzt, noch gut zehn Jahre bis zur vollständigen Entfernung zu benötigen. Die Motivation dahinter bleibt jedoch klar: Pete will im Spiegel nicht länger an eine düstere Vergangenheit erinnert werden.

Pete, der wieder glücklich vergeben ist, sprach stets offen über seine psychischen Belastungen. Im Alter von 23 Jahren wurde bei ihm eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Wie zuletzt berichtet wurde, hatte er einen sehr schwierigen Start ins Showbusiness, konnte allerdings auch stets auf die Unterstützung durch Familie und Freunde auf seinem Weg zur Besserung bauen. Besonders belastend empfinde der Entertainer bis heute die mediale Dauerpräsenz seiner Beziehungen, während berufliche Erfolge in den Hintergrund treten würden. Privat hat Pete einen Neustart gewagt: Neben dem Abschied von Drogen und Social Media steht jetzt die Körpertransformation im Fokus. Sein Wille zur Veränderung beeindrucke selbst nahestehende Personen – vor allem, weil seine Familie in der Vergangenheit große Sorgen um ihn hatte.

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson bei der Met Gala 2022

Getty Images Pete Davidson, TV-Star

