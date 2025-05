Elsie und Pete Davidson geben ihr Pärchen-Red-Carpet-Debüt

Pete Davidson (31) und Elsie Hewitt haben ihr Red-Carpet-Debüt als Paar beim diesjährigen Blossom Ball in New York gefeiert. Am Abend des 15. Mai posierten der Comedian und die 29-jährige Schönheit eng umschlungen für die Kameras. Die beiden erschienen in abgestimmten Outfits: Pete trug ein hellgelbes Hemd, kombiniert mit beigefarbenen Hosen, während seine Begleitung in einem funkelnden, bodenlangen braunen Kleid den Glamour-Faktor lieferte. Ihr Auftritt beim jährlichen Gala-Event der Endometriosis Foundation of America, das auf die kämpferische Bewältigung dieser Erkrankung aufmerksam macht, begeisterte die Anwesenden.

Das Paar, dessen Beziehung im März durch Bilder aus ihrem gemeinsamen Urlaub in Florida bekannt wurde, scheint sich auf dem roten Teppich sichtlich wohlgefühlt zu haben. Elsie sprach während des Events offen über ihre bisherigen Erfahrungen mit Endometriose und hob dabei hervor, wie viel Unterstützung sie von Pete in dieser schwierigen Zeit bekommt. "Er ist unglaublich fürsorglich", erklärte sie gegenüber Daily Mail. Bereits vor ihrem offiziellen Red-Carpet-Debüt bekamen ihre Fans ein paar private Einblicke in ihr Beziehungsleben: Auf Social Media teilte Elsie schon ein paar humorvolle Videos von ihrem Liebsten.

Pete und Elsie genießen ihr gemeinsames Leben nun nicht nur öffentlich – auch privat haben sie schon einen weiteren Schritt gewagt. Die beiden Schauspieler sind bereits zusammengezogen! Gemeinsam pendeln sie regelmäßig zwischen Petes ländlicher Residenz in New York und einem gemieteten Haus in Brooklyn. Pete, bekannt aus zahlreichen Rollen wie in "The King of Staten Island" und "The Rookie", scheint in dem Model die perfekte Partnerin gefunden zu haben. Vergangenes Jahr ging seine Beziehung mit Madelyn Cline (27) in die Brüche. Zuvor führte der Saturday Night Live-Star schon einige Beziehungen mit Prominenten, darunter zu Ariana Grande (31), Kim Kardashian (44) und Kate Beckinsale (51).

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson auf dem Annual Blosson Ball 2025 in New York

Getty Images Pete Davidson am 16. Dezember in New York.

