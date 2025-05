Gemeinsames Zuhause: Pete Davidson zieht mit Elsie zusammen

Pete Davidson (31) und Elsie Hewitt haben einen bedeutenden Schritt in ihrer Beziehung gemacht: Der Comedian und das Model sind zusammengezogen! Bereits seit einigen Monaten teilen die beiden ein gemeinsames Leben und verbringen ihre Zeit abwechselnd in Petes Haus im ländlichen New York und einem gemieteten Brownstone in Brooklyn. Ihr Mietvertrag enthält sogar eine Kaufoption, die ihnen möglicherweise in Zukunft eine langfristige Perspektive bieten könnte. Laut einem Insider, der mit TMZ sprach, sind die beiden "sehr glücklich und verliebt".

Ihren Beziehungsbeginn hatten Pete und Elsie im März offiziell gemacht, nachdem sie zusammen in einem luxuriösen Strandhotel in Florida gesehen worden waren. Kurz darauf veröffentlichte Elsie auf Instagram ein Video ihres neuen Partners, das ihn in einem weißen Bademantel zeigt. Seitdem scheuen sie nicht den öffentlichen Auftritt, wie zuletzt bei der Hochzeit von Petes Freund Dave Navarro (57) in Schottland. Dort postete Elsie mehrere Fotos, darunter ein süßes Video, das Pete zeigt, wie er ihr liebevoll einen Kuss auf die Stirn gibt. Trotz ihrer wachsenden Popularität soll Elsie Petes Wunsch nach Privatsphäre respektieren, was der Schauspieler sehr zu schätzen weiß.

Seit seiner Trennung von Madelyn Cline (27) im letzten Jahr genießt Pete wieder sein Liebesglück. Der Saturday Night Live-Star hat bereits einige prominente Beziehungen hinter sich, darunter zu Ariana Grande (31), Kim Kardashian (44) und Kate Beckinsale (51). Anders als bei früheren Partnerinnen sorgt er bei Spaziergängen mit Elsie in Brooklyn oder auf Reisen für einen lässigen, entspannten Auftritt, was seiner aktuellen Lebensphase offensichtlich entspricht. Schon bei ihrem letzten gemeinsamen Ausflug hatten beide durch modische, aber unaufgeregte Outfits, ergänzt durch Sonnenbrillen, versucht, der Aufmerksamkeit der Paparazzi ein wenig zu entkommen. Das Glück der beiden strahlt dennoch unverkennbar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elsie Hewitt, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Madelyn Cline und Pete Davidson im Oktober 2023

Anzeige Anzeige