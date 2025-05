Elsie Hewitt schwärmt: Pete Davidson ist "der beste Mensch"

Pete Davidson (31) und Elsie Hewitt schwebten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich auf Wolke sieben. Anlass war das 13. jährliche Blossom Ball der Endometriosis Foundation of America. Dort machte das Paar nicht nur mit seinem Auftritt von sich reden, sondern auch durch Elsies berührende Worte über ihren Partner. "Er ist so unglaublich. Ehrlich gesagt, der beste Mensch, den ich je getroffen habe, und ich bin so dankbar, dass er heute Abend hier ist", erklärte das Model gegenüber dem Magazin People. Die Veranstaltung war für Elsie von besonderer Bedeutung, da sie selbst gegen Endometriose kämpft.

Elsie sprach auch offen über die Unterstützung, die Pete ihr während schwieriger Momente bietet. "Pete richtet mir ein Heizkissen her, was wirklich süß ist, und ich gönne mir dann alles, was ich will. Ich mache es mir gemütlich, schaue einen Film und entspanne mich", erzählte das Model. Sie betonte zudem, wie wichtig es für beide sei, mit ihrer Anwesenheit die Aufklärungsarbeit der Stiftung zu unterstützen. Elsie schien beim Event sichtlich bewegt und stolz darauf, den Abend mit Pete an ihrer Seite zu verbringen. "Jeder verdient einen Pete", schwärmte sie.

Nach Gerüchten über ihre Beziehung, die im März nach einem gemeinsamen Urlaub in Florida aufgekommen waren, bestätigten die beiden kurz darauf ihre Liebe mit einem humorvollen Instagram-Post. Dort war Pete in einem Bademantel zu sehen, während er eine Folge der Serie "Rugrats" schaute. Seitdem genießen die zwei offensichtlich eine harmonische Beziehung und sind auch schon gemeinsam in eine neue Wohnung gezogen. Ein Insider sagte gegenüber TMZ, dass die beiden "sehr glücklich und verliebt" seien, ein Zustand, den sie bei ihrem Debüt auf dem roten Teppich mehr als deutlich ausstrahlten.

Getty Images Elsie Hewitt, Schauspielerin

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson auf dem Annual Blosson Ball 2025 in New York

