Der Skandal-Rapper Blueface wurde in Las Vegas verhaftet

Blueface (26) sorgt immer wieder für Negativschlagzeilen! Der US-amerikanische Rapper, der mit bürgerlichem Namen Johnathan Jamall Porter heißt, hatte sich zuletzt öffentlich heftig mit seiner On-off-Freundin ChriseanRock gestritten. Der Grund: Die Influencerin hatte ihre Schwangerschaft verkündet – der "Thotiana"-Interpret hatte das aber nicht glauben wollen und hatte stattdessen einen Vaterschaftstest gefordert. Jetzt gibt es erneut unschöne Neuigkeiten: Blueface wurde wohl verhaftet!

Laut eines Berichts von Radar Online sei Blueface vor wenigen Stunden von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen worden: Der Musiker sei am Mittwoch in Las Vegas verhaftet worden. Der genaue Grund und das Verbrechen, das dem "Disrespectful"-Sänger vorgeworfen wird, seien bislang aber noch nicht bekannt. Zudem äußerte sich der Rapper bis jetzt auch noch nicht persönlich zu den angeblichen Geschehnissen.

Ob Blueface in dieser schwierigen Situation Unterstützung von seiner On-off-Flamme ChriseanRock bekommt, ist unklar. Zuletzt hatte der Musiker nämlich noch betont, dass er trotz der Schwangerschaft, seine Zukunft mit einer anderen Frau sieht. Auf Twitter hatte er erklärt, dass er eine Bekanntschaft namens Jaidyn heiraten wolle...

Getty Images Blueface im Juni 2022

Getty Images Blueface im Juni 2022

Getty Images Blueface, Rapper

