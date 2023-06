Chrishell Stause verrät, was sie an G Flip am meisten liebt!

Ihre Liebe kennt keine Grenzen! Im Frühjahr vergangenen Jahres hatten der Selling Sunset-Star Chrishell Stause (41) und das nicht-binäre Musiktalent G Flip ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Anfang Mai verkündeten die zwei Turteltauben überraschende News: Sie haben heimlich den Bund fürs Leben geschlossen. Seitdem zeigen die beiden immer wieder im Netz, wie verrückt sie nacheinander sind. Jetzt offenbart Chrishell, was sie an G Flip am meisten liebt!

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von der 41-Jährigen wissen, welche Eigenschaften sie an dem Musikstar am meisten schätze: "Sie bringt mich einfach ständig zum Lachen, sie ist die aufmerksamste Person, die ich kenne, und ist von Grund auf ein guter Mensch." Dabei betonte der Realitytstar, dass ihm noch so viel mehr liebenswerte Eigenschaften an G Flip einfallen würden. "Sie ist definitiv der heißeste Sonnenschein auf Erden", fügte die Brünette schwärmend hinzu.

Ein weiterer Follower fragte die Beauty, was ihr bester Tipp sei, um den Traum vom Glück zu finden. Chrishell findet dafür eine klare Antwort, nämlich: Erstmal an sich selbst arbeiten. "Lass alle negativen Dinge los und finde heraus, was dich wirklich glücklich macht. Schaffe gesunde Bindungen und finde Menschen, die dich wirklich glücklich sehen wollen", erklärte sie.

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im Mai 2023

Instagram / gflip Chrishell Stause und G Flip im April 2023

Getty Images G Flip und Chrishell Stause im Mai 2023

