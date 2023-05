Chrishell Stause und G Flip haben ihr Ehegelübde tätowiert

Chrishell Stauses (41) und G Flips Liebe geht unter die Haut! Beim großen Selling Sunset-Wiedersehen im Mai 2022 teilte die Schauspielerin überraschende Liebes-News und machte ihre Beziehung zu dem nicht-binären Musikstar öffentlich. Seitdem zeigen die beiden ihre Liebe offen im Netz und können ihre Finger dabei kaum voneinander lassen. Vor einigen Wochen krönten Chrishell und G Flip ihr Glück und schipperten in den Hafen der Ehe. Jetzt gaben die Turteltäubchen zu: Sie haben sich ihre Ehegelübde tätowieren lassen.

Gegenüber People erklärte G Flip, dass es schwer gewesen sei, die richtigen Worte für das Eheversprechen zu finden. Sogar ihre Fans habe G Flip um Rat gebeten. "Ich bin wegen der Gelübde fast ausgeflippt und habe versucht, das richtigzumachen", gab das Musiktalent zu. Außerdem plauderte G Flip kurzerhand ein weiteres persönliches Detail aus: "Ich werde die Ehegelübde nicht teilen, aber wir haben sie tätowiert."

Nicht nur die Fans scheinen entzückt von der Liebesbeziehung der beiden zu sein. Auch Chrishells Ex-Freund und Co-Star Jason Oppenheim (46) hinterließ auf Instagram zuckersüße Glückwünsche. "Du und G Flip seid so ein inspirierendes Paar. Eure Liebe zueinander ist so wundervoll. Ich liebe euch beide und ich bin so dankbar, euch in meinem Leben zu haben."

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause in Australien, Dezember 2022

Instagram / gflip Chrishell Stause und G Flip im April 2023

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim bei den Power Broker Awards

