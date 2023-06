"Das Lächerlichste": Jannik Kontalis schießt gegen Jimi Blue

Jannik Kontalis hat eine klare Meinung zu Jimi Blue Ochsenknecht (31). In der Datingshow Make Love, Fake Love lernte der Influencer Yeliz Koc (29) kennen. Nach einigem Hin und Her schien es die große Liebe zu sein. Doch mittlerweile ist ihre Beziehung wohl endgültig zerbrochen. Von Yeliz' Ex und Vater ihrer Tochter ist der TV-Star aber dennoch kein großer Fan: Jannik macht Jimi jetzt schwere Vorwürfe.

In seiner Instagram-Story wettert Jannik jetzt gegen den ehemaligen Partner seiner Ex-Freundin – und das nicht zu knapp. Und er scheint auch Jimis neue Freundin Laura Marie Geissler (24) in der Verantwortung zu sehen. Das Problem: Der 31-Jährige kümmert sich wohl zu wenig um Töchterchen Snow. "Ihr seid wirklich das Lächerlichste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe eigentlich nur eine Frage an euch, eigentlich nur eine – wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen?", feuert der Fitness-Fan. Er betont klar, dass er "ab jetzt" von Jimi erwarte, sich an jedem Geburtstag seiner Tochter zu melden oder ein Geschenk schicken.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jannik sich über Jimis Umgang mit seiner Tochter aufregt. Im Podcast "Aftershow - Make Love, Fake, Love" schimpfte er darüber, dass der Ochsenknecht-Spross nicht an ihren Geburtstag dachte: "Das Einzige, was halt traurig an dem Tag war, ist [...], dass der Vater ja nicht mal gratuliert hat."

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit Jannik Kontalis und ihrer Tochter Snow

