Vernachlässigt Snow: Jannik Kontalis ist sauer auf Jimi Blue

Jannik Kontalis kann Jimi Blue Ochsenknecht (31) absolut nicht verstehen! Ersterer nahm an der Datingshow Make Love, Fake Love teil. In dieser versuchten Singles und vergebene Männer das Herz der Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (29) zu erobern. Am Ende entschied die Beauty sich für den Unternehmer. Die beiden sind auch sieben Monate nach der Aufzeichnung noch ein glückliches Paar. Jannik kümmert sich außerdem liebevoll um Yeliz' Tochter – und kann das Verhalten ihres Papas nicht nachvollziehen!

Im Podcast "Aftershow - Make Love, Fake Love" sprechen die Turteltauben über ihre bisherige gemeinsame Zeit. Der 26-Jährige habe bereits viele Meilensteine im Leben von Snow (1) miterlebt. Beispielsweise ihren ersten Geburtstag. "Das Einzige, was halt traurig an dem Tag war, ist [...], dass der Vater ja nicht mal gratuliert hat, kein Geschenk, kein gar nichts. Ist halt ein Totalschaden", erinnert sich Jannik. "Du hast ja auch alles mitbekommen, wie sie laufen lernt, ihre ersten Worte", stellt Yeliz fest. "Eigentlich genau das, was eigentlich jemand anderes auch mitkriegen sollte", erwidert ihr Liebster.

Jannik schoss im Netz bereits gegen den Ex seiner Freundin. Auf TikTok teilte er ein Video, auf dem er abfällig mit den Augen rollt und grinsend den Kopf schüttelt – zum "Wilde Kerle"-Titelsong "Alles ist gut". Dabei handelte es sich eindeutig um einen Seitenhieb gegen Jimi, da dieser die Hauptrolle in dem Kinderfilm gespielt hatte.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

TikTok / jannikktls Yeliz Koc und Jannik Kontalis im März 2023

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

