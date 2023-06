John Mulaneys Ex-Frau Anna dachte nach Scheidung an Suizid

Anna Marie Tendler gibt intime Einblicke. Die Künstlerin war für einige Jahre mit John Mulaney (40) durchs Leben gegangen. 2014 hatten sich die beiden sogar das Jawort gegeben, doch die Beziehung ging 2021 in die Brüche. Ein Jahr später ließen sich die beiden dann offiziell scheiden – und das hat die Fotografin ziemlich mitgenommen. Jetzt gesteht sie: Sie hatte schwere Suizidgedanken.

"[Mein Hund] Petunia und ich zogen im Dezember nach Connecticut, als ich einen schweren psychischen Zusammenbruch erlitt und das Ende meiner Ehe bevorzustehen schien", schreibt sie in einem Essay in Elle. 2021 sei Anna wegen Depressionen, Selbstverletzung und schweren Suizidgedanken ins Krankenhaus eingeliefert worden. "[Dort] baten die Ärzte mich, eine Liste mit meinen Lebensgründen zu erstellen. Petunia war das Einzige, was auf dieser Liste stand", gibt sie preis.

Nach der Scheidung erzählte die 37-Jährige im Interview mit Harper's Bazaar bereits davon, wie schwer ihr das alles gefallen sei. "Alles, was passiert ist, war total schockierend und surreal. In gewisser Weise fühle ich mich so, als könnte es von hier aus nur noch nach oben gehen, weil ich mich am absoluten Tiefpunkt befinde", gestand Anna damals.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Anna Marie Tendler, Vanity Fair Oscar Party 2018

Instagram / annamtendler Anna Marie Tendler mit ihrem Hund Petunia

Getty Images Anna Marie Tendler und John Mulaney, Oscars 2019



