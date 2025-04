Mit diesem Hochzeitsgeschenk überraschte John Mulaney Olivia

Olivia Munn (44) und John Mulaney (42) haben im Juli 2024 in einer intimen Zeremonie in New York den Bund fürs Leben geschlossen. Anwesend waren nur Olivias ehemaliger "Newsroom"-Kollege Sam Waterston, der die Trauung als Zeremonienmeister leitete, und der Sohn des Paares. Doch für ein ganz besonderes Detail sorgte John, als er Olivia ein ungewöhnliches und emotionales Geschenk machte: ein antikes Medaillon mit dem Sonogrammbild ihrer Tochter Méi, die im September desselben Jahres durch eine Leihmutterschaft geboren wurde. "Er hat sich so etwas Wunderschönes einfallen lassen, damit auch sie an diesem Tag irgendwie bei uns sein konnte", erzählte Olivia kürzlich in der "Kelly Clarkson Show".

John, bekannt für seine einfühlsame Art, traf mit diesem Andenken genau den richtigen Ton. Olivia hatte im Vorfeld der Hochzeit mit ihm ihre Traurigkeit geteilt: Während ihr damals dreijähriger Sohn Malcolm bei den Feierlichkeiten dabei sein würde, könne ihre Tochter Méi diesen wichtigen Moment nur auf Bildern nacherleben. Die Schauspielerin war sichtlich gerührt, als John das Medaillon mit dem Sonogramm enthüllte. "Das war wirklich sehr emotional", sagte sie und lobte ihren Ehemann für seine "aufmerksame und liebevolle Geste." Doch nicht nur das Medaillon, sondern auch kleine, spontane Ereignisse machten den Hochzeitstag unvergesslich: So offenbarte John später lachend in der "Jimmy Kimmel Live"-Show, dass Malcolm während der Zeremonie in seinem Mini-Smoking mit den Worten "Ich mache gerade Pipi" für allgemeine Erheiterung sorgte.

Der Comedian und die Schauspielerin sind seit Jahren ein eingespieltes Team und gewähren regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben. Seit der Geburt ihrer Tochter Méi veröffentlichen sie immer wieder fröhliche Schnappschüsse ihrer kleinen Familie. Olivia, die aktuell in der Serie "Your Friends & Neighbors" auf Apple TV+ zu sehen ist, beschreibt Méi als glückliches Kind und schwärmt im Interview bei der Kelly Clarkson Show: "Sie wacht jedes Mal mit einem Lächeln auf." Auch ihr Sohn Malcolm, der bereits auf Papas Hochzeitsvideo für Lacher sorgte, scheint diesen quirligen Familiensinn geerbt zu haben. Mit liebevollen Gesten wie dem Medaillon zeigen John und Olivia immer wieder, wie sehr sie ihre gemeinsame Reise genießen.

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

