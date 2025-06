Sohn Malcolm stellte John Mulaneys ganzes Leben auf den Kopf

Olivia Munn (44) und ihr Ehemann John Mulaney (42) scheinen als zweifache Eltern ihr Glück gefunden zu haben. Die Schauspielerin sprach kürzlich mit People über die Veränderungen in ihrem Leben seit der Geburt ihres Sohnes Malcolm im November 2021. Schon damals hatte das Paar ein turbulentes Jahr hinter sich, da der Komiker zu diesem Zeitpunkt frisch aus einem Entzug wegen Alkohol- und Kokainabhängigkeit kam. Olivia erinnerte sich, dass John sich vom ersten Moment an Hals über Kopf in ihren gemeinsamen Sohn verliebt habe. "Ich hatte wirklich keine Ahnung, was für ein Vater er sein würde, was für ein Freund er für mich sein würde... Aber an dem Tag, als Malcolm geboren wurde, hat sich Johns ganze Welt verändert", schwärmte sie und ergänzte: "Er hat einfach sein ganzes kleines Leben verändert. Es klingt vielleicht kitschig, aber als ich sah, wie John Malcolm ansah, konnte ich all diese Heilung spüren."

Die Geburt von Malcolm war ein Wendepunkt für John. Laut Olivia begann der Comedian, seiner Gesundheit oberste Priorität einzuräumen. "Er hat angefangen, mit Trainern zu trainieren und sich sehr gesund zu ernähren. Und ehrlich, der Mann hat jetzt Proteinpulver im Haus. Er spricht über intermittierendes Fasten, hat eine Sauna und ein Kältebecken. Dieser kleine Junge kam in sein Leben und hat ihn komplett umgehauen. Jetzt tut er alles, was er kann, um das gesündeste und beste Leben zu führen", berichtete Olivia schmunzelnd. Die beiden teilen seit September 2024 zudem eine Tochter namens Méi, die sie über eine Leihmutter bekamen, nachdem Olivia 2023 eine Brustkrebsdiagnose erhalten hatte.

Während Olivia und John mit ihren beiden Kids überglücklich sind, stehen sie aktuell vor einer großen Entscheidung. Wie Olivia vor wenigen Tagen gegenüber People verriet, sind sie sich noch nicht ganz sicher, ob ihre Familienplanung bereits abgeschlossen ist. "Zwei [Kinder] sind eine Menge", gab die Schauspielerin offen zu. Sie und der Comedian überlegen derzeit aber dennoch, ob sie den letzten verbliebenen Embryo nutzen wollen, der nach Olivias Brustkrebsdiagnose eingefroren worden war. "Wir reden immer noch darüber, ob wir unsere Familie weiter vergrößern wollen", plauderte die Leinwandschönheit aus.

Getty Images John Mulaney, Komiker

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, 2025

