Leihmutterschaft hat Olivia Munns Perspektive verändert

Olivia Munn (44) und ihr Ehemann John Mulaney (42) haben ihr zweites Kind am 14. September 2024 auf der Welt begrüßt. Die kleine Méi wurde von einer Leihmutter ausgetragen, was für Olivia eine völlig neue Erfahrung bedeutete. In einem Interview mit dem Magazin People sprach die Schauspielerin nun offen darüber, wie sich ihre Perspektive auf das Leben und das Elternsein dadurch verändert hat. Besonders der Moment, als sie ihre Tochter zum ersten Mal im Arm hielt, verblüffte sie – all ihre anfänglichen Ängste, keine Verbindung zu Méi aufbauen zu können, verschwanden sofort.

Die Entscheidung für eine Leihmutterschaft war jedoch keine einfache: Olivia hatte 2023 die Diagnose Brustkrebs erhalten und musste sich einer intensiven Behandlung unterziehen, die unter anderem Operationen und eine vorzeitige Menopause mit sich brachte. Vor dem Eingriff konnte sie jedoch noch Eizellen entnehmen lassen, was ihr die Option gab, ihre Familie trotz der gesundheitlichen Herausforderungen zu erweitern. Olivia beschrieb die Suche nach der passenden Leihmutter als emotionalen Prozess. Ihre oberste Priorität war es, eine "liebevolle und verständnisvolle" Person zu finden, die ihnen das Gefühl geben konnte, ihr Kind in besten Händen zu wissen.

Mit Tochter Méi und Sohn Malcolm scheint Olivia trotz aller Schwierigkeiten ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Die Schauspielerin und der Comedian, seit 2020 ein Paar, sind mittlerweile eingespielte Eltern, auch wenn Olivia betonte, dass der Alltag mit zwei kleinen Kindern seine Herausforderungen nicht entbehrt. Die beiden sind jedoch zufrieden mit ihrer kleinen Familie und überlegen derzeit, ob sie ihre Familie weiter vergrößern wollen. Mit ihrem Partner John an ihrer Seite scheint Olivia jedenfalls allen Widrigkeiten mit beeindruckendem Mut und Stärke zu begegnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn Olivia Munn mit ihrer Tochter Méi

Anzeige Anzeige

Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

Anzeige Anzeige