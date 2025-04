John Mulaney scherzt über Gene Hackmans tragischen Tod

John Mulaney (42) sorgte mit seiner Netflix-Comedyshow "Everybody's Live with John Mulaney" bei einigen Fans eher für Stirnrunzeln statt für Schmunzeln: In einem Bühnenmonolog seines erst kürzlich gestarteten Streamingformats versuchte er, den Tod von Gene Hackman (✝95) und dessen Frau Betsy Arakawa humorvoll zu thematisieren. In seiner gewohnt bissigen Art scherzte der Comedian über die schleppenden Ermittlungen der Behörden in Santa Fe: "Wir wissen, dass Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren durch einen Asteroiden starben, aber wir haben keine Ahnung, wie Gene Hackman und seine Frau ums Leben kamen – obwohl wir ihre Körper vollständig bekleidet gefunden haben – eine Woche nach deren Tod." Mit seinen Späßen brachte John zwar einige Zuschauer zum Lachen, traf aber bei Weitem nicht jedermanns Geschmack. "Das ist die unangenehmste Show, die ich je gesehen habe", schrieb beispielsweise ein User auf X.

Das Ehepaar war am 26. Februar in seinem Anwesen in Santa Fe tot aufgefunden worden. Betsy erlag laut Obduktionsbericht dem seltenen Hantavirus, welches durch Nagetierkot übertragen wird, während Gene an den Folgen seiner Herz-Kreislauf-Erkrankung sowie einer Alzheimer-Erkrankung verstorben sein soll. Die Ermittlungen offenbarten chaotische Zustände auf der luxuriösen, aber vernachlässigten 3,7-Millionen-Euro-Residenz, darunter Ungezieferbefall und herumliegender Unrat. Fotos des Anwesens, darunter auch von ihrem verstorbenen Hund Zinnia, wurden im April veröffentlicht, was zu einer Kontroverse führte. Betsys Mutter, Yoshie Feaster, versuchte daraufhin, die Veröffentlichung solcher Bilder zu verhindern, wie Us Weekly berichtete.

Gene, der zu Lebzeiten als einer der größten Schauspieler Hollywoods galt, hatte sich bereits 2004 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und seine letzten Jahre hauptsächlich mit Betsy verbracht, die ihm seit 1991 treu zur Seite stand. Während geneigte Fans seinen Rückzug respektierten, schien die reduzierte Beziehung zu seinem Nachwuchs aus erster Ehe für die inzwischen erwachsenen Kinder nicht immer einfach. Dennoch fanden Christopher, Elizabeth und Leslie im Rahmen einer privaten Trauerfeier Gelegenheit, Abschied zu nehmen. Die Familie, langjährige Freunde und Weggefährten des Paars verabschiedeten sich in einer Zeremonie, die Genes großem Wunsch nach einem Leben abseits des Rampenlichts gerecht wurde.

Anzeige Anzeige

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa, Januar 2003

Anzeige Anzeige

Anzeige