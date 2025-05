Nach Brustkrebs: Olivia Munn entdeckt neue Lebensfreude

Olivia Munn (44) spricht bei einem Event in Los Angeles offen über die Auswirkungen ihrer Brustkrebsdiagnose. Im April 2023 wurde bei der Schauspielerin ein bilaterales Mammakarzinom festgestellt, das sie zu mehreren Operationen zwang, darunter eine doppelte Mastektomie und ein Lymphknoten-Eingriff. Mit ihrem Ehemann John Mulaney (42), der neulich erklärte, wie der Krebs entdeckt wurde, und den beiden Kindern Malcolm und der sieben Monate alten Méi an ihrer Seite hat sie diese schwierige Zeit gemeistert und eine neue Perspektive auf das Leben gewonnen. "Ich kann den Himmel sehen, meine Kinder spielen sehen und mit meinen Freunden reden – mehr brauche ich gar nicht", sagt sie im Gespräch mit dem Magazin People.

Die Schauspielerin beschreibt, wie sich ihr Alltag seit ihrer Genesung verändert hat. "Ich habe erkannt, dass vieles, was ich früher priorisiert habe, nicht wirklich wichtig war", erklärt Olivia. Heute fokussiere sie sich vor allem auf die Zeit mit ihrer Familie und engen Freunden. Auch die Arbeit an ihrer neuen Serie "Your Friends & Neighbors" gebe ihr Kraft. Olivia, die bei einem Gala-Event im Februar verriet, dass sie noch an der perfekten Medikation arbeitet, zeigt sich optimistisch: "Es gibt gute und schlechte Tage, aber im Moment bin ich in einer guten Phase." Ihre To-do-Listen seien kleiner geworden, und sie nehme ihr Leben mit mehr Gelassenheit in Angriff.

Privat scheint Olivia ihr Gleichgewicht wiedergefunden zu haben. Die Familienzeit mit John und den beiden Kindern steht für sie im Mittelpunkt. "Die Momente, in denen ich das Lachen meiner Kinder sehe oder mit meinen Freunden spreche, sind für mich das Wichtigste", verriet sie. Ihr Mann John ist seit 2021 an ihrer Seite. Die Schauspielerin gestand, dass sie in der Vergangenheit hohe Ansprüche an sich selbst hatte, doch heute übe sie sich mehr in Selbstmitgefühl. "Ich setze mir erreichbare Ziele, damit ich jeden Tag ein Gefühl von Erfolg habe", sagte sie und fügte hinzu, dass sie den Alltag so viel mehr genießen könne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige