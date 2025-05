John Mulaney meistert Pillen-Versuchung trotz früherer Sucht

John Mulaney (42) hat sich auf beeindruckende Weise gegen die Versuchung von Schmerzmitteln behauptet, während er seine Frau Olivia Munn (44) bei ihrer Genesung von Brustkrebs unterstützte. Die Schauspielerin musste sich aufgrund einer aggressiven Diagnose in beiden Brüsten mehreren Operationen, darunter einer Doppelmastektomie, unterziehen. In dem SiriusXM-Podcast "Where Everybody Knows Your Name" mit Ted Danson (77) und Woody Harrelson (63) teilte der Comedian eine bewegende Anekdote: "Ich brachte ihr ein Tablett mit Apfelsaft, etwas, das sie essen wollte, das ihre Mutter in der Küche gemacht hatte, sowie Oxycontin, ein Nervenschutzmedikament, und Xanax. Es hat mich nie gereizt – die Obsession war weg." John, der seit seiner Rehabilitation 2020 abstinent ist, sah in diesem Moment vor allem die Möglichkeit, als unterstützender Partner für Olivia da zu sein.

John, der bereits seit 2005 mit Suchtproblemen kämpft, reflektierte in dem Gespräch auch über seine anhaltende Nüchternheit. Nach seinem erneuten Rückfall 2020 und einer Entzugstherapie zeigte er sich beeindruckt von seiner eigenen Entschlossenheit: "Ich bin geschockt, dass ich es geschafft habe. Dass ich dranbleibe, ohne Ausnahmen und Ausreden." Der Comedian sprach auch offen darüber, wie wichtig Selbstkontrolle für ihn geworden ist, um nicht in alte Muster zu verfallen. Glücklicherweise seien mögliche Versuchungen in seinem Leben mittlerweile "30 Meilen entfernt", sodass er seinen Alltag in vollen Zügen genießen könne – ob mit Olivia, ihrem gemeinsamen Sohn oder Freunden.

Die Beziehung zwischen Olivia und John begann bereits in einer herausfordernden Zeit, da sich John gerade erst von seiner ersten Ehe gelöst hatte. Die beiden schenkten sich gegenseitig Halt und eine neue Perspektive. Seit der Geburt ihres Sohnes haben sich die beiden in ihrer neuen Rolle als Eltern sichtbar eingelebt. Olivia verkündete einst in einem Interview mit People, wie sehr sie die Zeit mit ihrer Familie schätzt. Ihre neue Lebenssituation mit John und ihrem kleinen Sohn beschreibt sie oft als erfüllend. Johns Bewältigung seiner persönlichen Kämpfe und Olivias Stärke, sich ihrer Krankheit zu stellen, zeigen, wie tiefgründig ihre Verbindung geworden ist.

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn bei den Oscars 2024

Instagram / oliviamunn John Mulaney, Malcolm und Olivia Munn