Stephen Bears Freundin darf ihn nun öfter im Knast besuchen

Stephen Bear (33) sitzt nun schon seit fast drei Monaten hinter Gittern. Der britische Celebrity Big Brother-Gewinner hatte vergangenes Jahr ein Sextape von seiner unwissentlichen Ex-Freundin Georgia Harrison gedreht und ins Netz gestellt. Deswegen wurde er im März unter anderem wegen Voyeurismus zu einer 21-monatigen Haftstrafe verurteilt. Im Gefängnis scheint Stephen aber ein paar Fortschritte zu machen: Seine Freundin Jessica Smith darf ihn nun einmal die Woche sehen!

In ihrer Instagram-Story teilt die OnlyFans-Creatorin nun ein Selfie, auf dem sie mit einer Sonnenbrille auf der Nase in die Kamera strahlt. Darunter gibt sie ihren Followern ein Update über ihren Partner: "Ich sehe Stephen jetzt einmal pro Woche, das wird die Zeit so viel schneller vergehen lassen." Ein wenig muss sie sich aber noch gedulden, bis er wieder auf freiem Fuß ist. "Kann es kaum erwarten, bis er bei mir ist", meint Jessy voller Vorfreude.

Zuvor hatte sie Stephen nur selten besuchen oder anrufen dürfen – um das zu ändern, hatte Jessica schon einen Plan. "Wenn du dich für einen Reinigungsjob im Knast beworben hast, um ein bisschen mehr Zeit mit ihm zu verbringen", scherzte die Britin vor Kurzem unter einem TikTok-Video, auf dem sie mit einem Besen, Putzmittel und einem Staubsauger posiert.

MEGA Stephen Bear auf einem polizeilichen Foto im Dezember 2022

Instagram / jessicalilyyyy Stephen Bear mit seiner Verlobten Jessica

Instagram / jessicalilyyyy Jessica Smith und Stephen Bear im Januar 2023

