Kourtney Kardashian gründete Marke wegen Druck von Familie

Kourtney Kardashian (44) spricht ehrlich über ihr Geschäft! Der gesamte Kardashian-Jenner-Clan ist seit Jahrzehnten megaerfolgreich: Neben eigenen Firmen und Unternehmen sind Kim (42), Kylie (25) und Co. auch in der Modebranche tätig oder verdienen ihre Brötchen mit Content auf diversen Social-Media-Plattformen. Doch eine scheint mit dem Megaerfolg überfordert zu sein. Die Ehefrau von Travis Barker (47) verrät nun: Kourtney hat ihre Marke "Lemme" nur wegen des Drucks ihrer Familie gegründet!

Das offenbart die 44-Jährige in einer neuen The Kardashians-Folge. "Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, ich habe irgendwann angefangen, mich unsicherer zu fühlen. Vielleicht lag es auch einfach an der jahrelangen Kritik", erklärt Kourtney und fügt außerdem hinzu: "Ich bin ein sehr authentischer Mensch und kann nichts erzwingen. Ich glaube, es gab diesen Druck von Kim und meiner Mutter, wie: 'Was ist dein Ding? Was ist dein Geschäft?'"

Ist das auch einer der Gründe, warum sich Kourtney allmählich von ihrer Familie distanzieren möchte? Ein Insider verriet gegenüber Heat Magazine, dass sich der Realitystar nicht mehr mit seiner Familie verbunden fühle – Kourtney habe einfach genug von der Gehässigkeit. "Sie hat genug von dem Bedürfnis ihrer Schwestern, sich gegenseitig zu übertrumpfen", erklärte die Quelle.

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Mai 2023

Instagram / kimkardashian Die Kardashian Familie feiert Kris Jenners Geburtstag

