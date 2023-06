Nach OnlyFans: Charlie Sheens Tochter Sami ist Sexarbeiterin

Sami Sheen hat sich ein weiteres Standbein aufgebaut. Die Tochter von Serienstar Charlie Sheen (57) sorgte vergangenes Jahr für viel Aufsehen, als sie sich auf der Erotikplattform OnlyFans anmeldete. Ihr berühmter Papa ist damit so gar nicht einverstanden. So etwas hätte er niemals erlaubt. Und jetzt legt die 19-Jährige noch einen drauf: Sami spricht mit ihren Fans über die Arbeit als Sexarbeiterin.

Bei TikTok postet Sami ein Video, in dem sie sich schminkt und für ihre Arbeit fertig macht. Gleichzeitig plaudert die Blondine über die Art, mit der sie aktuell Geld verdient. "Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch wissen, was ich derzeit für meinen Lebensunterhalt tue. Aber wenn nicht: Ich bin eine Sexarbeiterin", stellt sie klar. Mit diesem Wissen scheinen sich viele ihre Follower zu fragen, warum sie bei ihrem OnlyFans-Content immer noch zensiert. Auch darauf hat sie eine Antwort: "Glaubt mir, ich habe meine Methoden. Ich zeige immer noch so ziemlich alles."

Ob Papa Charlie mit dem Beruf seiner Tochter einverstanden ist? Gegenüber TMZ erklärte Sami bereits, wie ihre Eltern zumindest zu ihrem OnlyFans-Profil stehen. "Meine Mutter hat mich von Anfang an unglaublich unterstützt. Ich bin dankbar, dass ich sie auf meiner Seite habe", meinte sie. Ihr Vater habe allerdings noch nicht erkannt, dass sie Spaß daran habe.

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen

Instagram / samisheen Sami Sheen im September 2021

Instagram / samisheen Sami Sheen und Denise Richards im Mai 2022

