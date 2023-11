Sami Sheen nimmt ihre Follower auf dem Weg zur Brust-OP mit!

Sami Sheen erfüllt sich ihren Wunsch! Die Tochter von Charlie Sheen (58) und Denise Richards (52) war vor einem Jahr bei OnlyFans durchgestartet und baute sich wenig später ein weiteres Standbein als Sexarbeiterin auf. Ihr Körper ist ihr Kapital, aber seit ihrer frühen Jugend sei sie unzufrieden mit ihren Brüsten gewesen. Vor Kurzem legte sie sich deshalb unters Messer. Ihre Fans konnten Sami auf dem Weg zur Brustvergrößerung begleiten!

Bei Snapchat dokumentierte die 19-Jährige ihren Beauty-Eingriff. Ihren Followern zeigte sie sich im Krankenhaus-Look und teilte kurz bevor es in den OP-Saal ging, ein weiteres Foto. Dort konnte man die Markierungen des Schönheitschirurgen sehen, die die Größe der Implantate zeigten. "Ich bin fertig", schrieb Sami nach der erfolgreichen OP, um mit ihrer Community die Freude zu teilen und postete ein Foto in einem Rollstuhl auf dem Weg aus der Klinik.

Zu der Berufswahl des OnlyFans-Stars sind die Eltern verschiedener Meinung. "Sie ist jetzt 18 Jahre alt und lebt bei ihrer Mutter. Das ist nicht unter meinem Dach passiert [...]. Ich dulde das nicht", äußerte der Two and a Half Men-Darsteller unbegeistert. Denise hingegen sicherte ihrer Tochter Unterstützung zu: "Alles, was ich als Elternteil tun kann, ist, sie anzuleiten und ihrem Urteil zu vertrauen. Aber sie trifft ihre eigenen Entscheidungen."

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards

Sami Sheen / Snapchat Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards

Instagram / samisheen Sami Sheen im Juni 2023

