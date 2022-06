Das ist dem Papa wohl ein Dorn im Auge! Charlie Sheen (56) war von 2002 bis 2006 mit Denise Richards (51) verheiratet. Aus dieser Ehe gingen ihre Töchter Lola und Sami hervor. Letztere ist mittlerweile zu einer jungen Frau herangewachsen, bereitet ihrem Papa aber jetzt Ärger: Sami hat sich einen Account auf der Erotikplattform OnlyFans angelegt, wovon Papa Charlie alles andere als begeistert ist!

Auf Instagram postete die 18-Jährige ein Bild, auf dem man sie in einem Bikini sieht. "Klick auf den Link in der Bio, wenn du mehr sehen willst", schrieb sie dazu und setzte noch einen Kussmund-Emoji dahinter. Wenn man der Anweisung der Blondine folgt, gelangt man auf ihr OnlyFans-Profil. Ihr Vater reagierte daraufhin sehr wütend und ließ gegenüber US Weekly Dampf ab: "Sie ist jetzt 18 Jahre alt und lebt bei ihrer Mutter. Das ist nicht unter meinem Dach passiert [...]. Ich dulde das nicht." Da sie sich aber in einem Alter befinde, in dem sie ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfe, ermahnte der Two and a half Men-Darsteller Sami, es wenigstens stilvoll und kreativ zu halten.

Mama Denise sieht das Ganze jedoch lockerer. So kommentierte sie unter das Bild ihrer Tochter: "Sami, ich werde dich immer unterstützen und immer hinter dir stehen. Ich liebe dich." Warum sie im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann so ruhig auf den Erotik-Account ihrer Tochter reagierte, erklärte sie Page Six: "Alles, was ich als Elternteil tun kann, ist, sie anzuleiten und ihrem Urteil zu vertrauen. Aber sie trifft ihre eigenen Entscheidungen."

Instagram / samisheen Sami Sheen im Februar 2021

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards im Februar 2021

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, 2002

