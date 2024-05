Christina Hänni hatte Zweifel an ihrer Beziehung zu Luca!

Christina (34) und Luca Hänni (29) gelten als eines der Traumpaare der deutschen Medienlandschaft. Im Rahmen von Let's Dance lernten sie sich kennen und lieben. Aktuell sind die Profitänzerin und der Sänger in freudiger Erwartung auf ihren ersten Nachwuchs. In ihrer Anfangszeit als Paar plagten die Sportlerin aufgrund ihres Altersunterschiedes von fünf Jahren jedoch Zweifel. "Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ob wir im selben Lebensabschnitt sind", gibt Christina offen in ihrem Podcast "Don't worry be Hänni" zu und erklärt: "Man weiß langsam, wer man ist, man möchte sich nicht noch mal ausprobieren."

"Du hast dir ganz am Anfang Sorgen gemacht: Ist der gleich weit wie ich oder will der vielleicht etwas ganz anderes?", erinnert sich auch Luca an die Zeit zurück. Dass Christina diesbezüglich Zweifel gehabt hatte, kränkte ihn ein wenig. Beinahe hätte es für das heute glückliche Paar kein Happy End gegeben. "Ich habe das fast torpediert in dieser Zeit. Ich habe fast alles kaputtgemacht, weil ich plötzlich so zugemacht habe wie eine Mauer, weil ich gesagt habe: 'Ich bin bestimmt zu alt für dich und du bist zu jung'", verrät Christina weiter. Der Musiker habe aber um ihre Liebe kämpfen wollen und habe es schließlich geschafft, sie zu überzeugen, es immerhin zu versuchen – ganz offenbar mit großem Erfolg.

Heute sind Christina und Luca glücklich verheiratet und Besitzer eines eigenen Hauses in der Schweiz. Zudem erwarten sie ihr erstes Baby! Nur eine Sache bereite ihnen aktuell Probleme. "Der Name ist aktuell ein großes Thema. Im Moment ist das mehr eine Baustelle", gab die 34-Jährige im Gespräch mit RTL zu. Ihr und ihrem Liebsten falle es schwer, sich auf einen Namen für ihr Kind zu einigen, da viele schöne deutsche Namen in der Schweiz anders ausgesprochen werden.

