Nach Brust-OP: Sami Sheen zeigt stolz ihre neue Oberweite!

Sie zeigt, was sie hat! Sami Sheen hat sich im letzten Jahr ein erfolgreiches Standbein als Erotikmodel auf der Bezahlplattform OnlyFans aufgebaut. Dort versorgt die Tochter von Charlie Sheen (58) und Denise Richards (52) ihre Kundschaft mit freizügigem Content. Im vergangenen Monat erfüllte sich die Blondine einen großen Wunsch und unterzog sich einer Brustvergrößerung. Nun präsentiert Sami stolz das Ergebnis ihrer Beauty-OP!

Auf Instagram meldet sich die 19-Jährige mit einer neuen Bilderreihe bei ihren Fans – und zeigt dabei voller Stolz ihre neue Oberweite. Auf den Fotos ist zu sehen, wie Sami in einem weißen Crop Top für die Kamera posiert und dabei kokett ihre Hose nach unten zieht. Die Beschreibung zu dem Posting hält sie schlicht. "Date Night", schreibt der Webstar dazu und verlinkt dabei eine Freundin.

Doch wie steht ihr Vater Charlie zu Samis OnlyFans-Karriere? In dem Podcast "Just B" erinnerte sich seine Ex Denise an ihre Anfänge im Business zurück. "Als sie das erste Mal OnlyFans machte, war er nicht glücklich", erzählte sie. Zwischen Vater und Tochter soll daraufhin ziemlich dicke Luft geherrscht haben. Mittlerweile stehe der Schauspieler jedoch hinter ihr: "Er änderte seine Meinung, als sie sich einen Mercedes kaufte und in ein Haus zog."

Sami Sheen / Snapchat Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen

Instagram / samisheen Sami Sheen im Dezember 2023

Instagram / samisheen Sami Sheen, Erotikmodel

