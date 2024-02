Posieren Denise Richards und Tochter zusammen auf OnlyFans?

Gibt es bald eine Mutter-Tochter-Kollaboration? Im Sommer 2022 hat Sami Sheen ihre OnlyFans-Karriere gestartet. Nur wenige Monate später hat sich auch ihre Mutter Denise Richards (52) einen Account auf der Erotikplattform erstellt. Kürzlich sorgte der Real Housewives of Beverly Hills-Star für viel Aufsehen, als er gemeinsame Bilder mit seiner Tochter anteaserte. Doch ist an der OnlyFans-Zusammenarbeit zwischen Denise und Sami wirklich etwas dran?

Das klärt die Schauspielerin jetzt in dem Podcast "The Viall Files" auf. "Ich habe nicht mit meiner Tochter zusammengearbeitet", stellt Denise direkt klar. "Habe ich ein Bild mit den Gesichtern meiner Tochter und mir gemacht, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde? Ja. Habe ich mit meiner Tochter für ein sexuelles OnlyFans-Shooting zusammengearbeitet? Auf gar keinen Fall. Das ist nicht wahr. Ich war nicht einmal auf der Seite meiner Tochter", fährt sie fort. Dem Reality-TV-Star ist es stattdessen wichtig, Sami zu beschützen und sie vor den Verurteilungen fremder Menschen zu verteidigen.

Nicht nur Denise steht hinter Samis beruflichem Werdegang. Auch Charlie Sheen (58) unterstützt seine Tochter mittlerweile. Das war jedoch nicht immer so. "Als sie das erste Mal OnlyFans machte, war er nicht glücklich. Er änderte seine Meinung, als sie sich einen Mercedes kaufte und in ein Haus zog", erklärte Denise in dem Podcast "Just B".

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

