Hat Sami Sheen nun etwa Sex mit ihrem Partner auf OnlyFans?

Sami Sheen feilt an ihrer Karriere als Erotik-Model! Die Tochter von Charlie Sheen (58) und Denise Richards (53) startete ihren OnlyFans-Account kurz nach ihrem 18. Geburtstag und heizt ihren Fans seither mit anzüglichen Bikinifotos und sexy Selfies ordentlich ein. Doch nun versuchte sich die Blondine laut Daily Mail an freizügigerem Content. Ein neuer Clip, der ihre OnlyFans-Abonnenten auf Touren bringen soll, zeigt Sami völlig nackt, während sich ihr Freund Aiden David hinter ihr befindet. "Ich bin bereit, euch zu zeigen, wie ich mit einem Mann aussehe", umschmeichelte sie ihre Abonnenten in einer Nachricht. Später stellt Sami auf Instagram klar, dass es sich bei dem pikanten Video um kein Sextape handelt – es aber trotzdem "sehr heiß" sei.

Samis berühmtem Vater bereitet der Werdegang seiner Tochter angeblich Kopfzerbrechen. "Er hat schlaflose Nächte, weil er sich Gedanken darüber macht, ob sich sein kleines Mädchen in eine totale Katastrophe verwandelt", verriet ein Insider im Gespräch mit OK Magazine. Doch Charlies Ex Denise erklärte vor wenigen Monaten, dass sich der Two and a half Men-Star mittlerweile damit abgefunden hat: "Er änderte seine Meinung, als sie sich einen Mercedes kaufte und in ein Haus zog."

Dass Denise kein Problem mit den Karriereplänen ihrer Tochter hat, machte sie in der Vergangenheit des Öfteren klar. Als die damals 18-jährige Sami ein heißes Pic im Bikini auf Instagram veröffentlichte, kommentierte die "Wild Things"-Darstellerin den Beitrag wie folgt: "Sami, ich werde dich immer unterstützen und dir den Rücken freihalten. Ich liebe dich".

Anzeige

Instagram / samisheen Sami Sheen, Model

Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de